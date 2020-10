Torino: fumo vietato nelle aree gioco bimbi dei parchi

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Con 31 voti a favore e 2 astenuti il Consiglio comunale di Torino ha approvato l'istituzione del divieto di fumo nelle aree giochi all'interno di parchi e giardini cittadini. La delibera è stata approvata con un emendamento dei consiglieri M5S Federico Mensio e Antonio Fornari che chiede anche di vietare l'introduzione di bottiglie e contenitori di vetro per la sicurezza di chi frequenta i giardini.

"Si tratta di un atto - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Alberto Unia - che ha un triplice obiettivo, la tutela della salute dei bambini, un fine educativo e la tutela dell'ambiente". Si tratta di una modifica al regolamento del Verde pubblico e per i trasgressori sono previste sanzioni fra i 50 e i 300 euro. Il divieto non è applicabile alle sigarette elettroniche. (ANSA).