Scontro con un'auto, feriti due carabinieri a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Una 'gazzella' dei Carabinieri è stata coinvolta in un incidente stradale questo pomeriggio in via Cigna angolo corso Novara, a Torino. L'auto dell'Arma si è scontrata con una Volvo. Feriti i due militari a bordo: per soccorrerli è servito l'intervento dei vigili del fuoco che li hanno estratti dalla vettura. Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dell'altro veicolo. Nel violento impatto la gazzella ha sfondato le transenne lungo il marciapiede. Sul posto oltre ai sanitari del 118, polizia e carabinieri anche la polizia municipale che ha bloccato il traffico nel controviale..

(ANSA).