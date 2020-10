Prefettura Torino, si manifestazioni ma niente cortei

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Si potranno tenere regolarmente, questa sera a Torino, le due manifestazioni di protesta contro le ultime norme anti Covid, ma non potranno trasformarsi in cortei e dovranno sciogliersi entro le 22:30. Lo ha stabilito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che, in videoconferenza, si è riunito stamani.

I partecipanti saranno richiamati "all'esigenza che le manifestazioni si svolgano in forma statica, con il rispetto delle regole di distanziamento sociale e l'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, e con esclusione di ogni forma di corteo". Il termine massimo delle 22:30 è imposto dal coprifuoco ordinato dalla Regione Piemonte, che da questa sera scatta alle 23. (ANSA).