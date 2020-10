Meteo: forti piogge nell'Alessandrino poi domina anticiclone

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Maltempo oggi sull'Alessandrino ai confini con la Liguria. In meno di 24 ore sono caduti 131 mm di pioggia a Bosio, nella zona del parco delle Capanne Marcarolo, 85 a Carrega Ligure, 78 a Casaleggio Borio. La rete delle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato anche - dati aggiornati alla tarda mattinata - 67.4 mm a Cossogno, 62.9 a Montecristese, 62.8 a Cursolo-Valle Cannobina, tutte località nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Quota neve a 1600-1800 metri.

Nuvole e piogge ancora fino alla serata di oggi, secondo le previsioni di Arpa, migliora dalla notte ma si abbassano le minime del mattino. Per molti giorni è previsto tempo soleggiato in tutto il Piemonte, grazie alla presenza di un'area di alta pressione.

La fase anticiclonica - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) -potrebbe prolungarsi alla prossima settimana, "a parte la tendenza al passaggio di qualche fronte nuvoloso dopo il 3 novembre". Temperature superiori alla norma stagionale con massime a 17-20 gradi e "condizioni favorevoli - precisa Smi - ai primi superamenti delle soglie di allarme dell'inquinamento in area urbana al nord" (ANSA).