Dpcm: cancellati mercatini natalizi della Val Vigezzo

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Per la prima volta in 22 anni non si terranno i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in valle Vigezzo. Gli organizzatori, Comune e Pro Loco, hanno comunicato la cancellazione questa mattina ma già all'inizio di settembre, avevano precisato c"he l'evento sarebbe stato confermato solo se la situazione dei contagi da Covid-19 fosse rimasta stabile.

"Dopo l'annullamento del Raduno Internazionale dello Spazzacamino, siamo costretti a rinunciare ad un altro importante evento - spiega conferma il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini -:siamo consapevoli che questa scelta obbligata avrà ripercussioni pesanti sul tessuto economico di Santa Maria Maggiore e della provincia intera, considerando i notevoli flussi di visitatori degli ultimi anni. Siamo però altresì convinti - prosegue Cottini - che la salvaguardia della salute pubblica sia ora più che mai imprescindibile"- (ANSA).