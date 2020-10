Covid: Torino, istituito Tavolo crisi permanente per imprese

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Un tavolo anticrisi permanente per le imprese è stato istituito oggi alla Prefettura di Torino per individuare, in modo condiviso, "soluzioni concrete per aiutare le imprese del territorio ad affrontare le difficoltà economiche legate alla pandemia da Covid 19 e alle indispensabili misure restrittive adottate per contenerla". Il Tavolo, proposto da Prefettura, Città Regione e Camera di Commercio, si riunirà di nuovo mercoledì 28 ottobre allargato a tutto il territorio regionale.

Obiettivo del prossimo incontro, spiega una nota, "anche alla luce dei provvedimenti del Governo varati per dare ristoro alle aziende in difficoltà in conseguenza dell'applicazione delle ultime misure disposte per affrontare l'emergenza sanitaria, è quello di trovare soluzioni per utilizzare al meglio e nel più breve tempo possibile le risorse pubbliche, quelle già stanziate e quelle in arrivo, allo scopo di contenere gli effetti negativi sul tessuto produttivo locale della pandemia e delle necessarie misure che le Istituzioni hanno assunto per arginarla". (ANSA).