Covid: sin-in gestori bar-ristoranti Asti, non ce la beviamo

(ANSA) - ASTI, 26 OTT - Al grido di "non ce la beviamo" una settantina di ristoratori e baristi di Asti hanno risposto al tam tam su Instagram e si sono ritrovati in centro, da piazza Alfieri a piazza San Secondo, per protestare contro le ultime disposizioni anti Coronavirus. Tutti hanno rispettato le distanze di sicurezza, seduti a terra con il Municipio alle spalle. A conclusione del presidio sono state buttate bevande a terra, a indicare simbolicamente lo spreco di merce invenduta di questo periodo.

"Non sono stato avvisato altrimenti avrei portato il mio supporto", si limita a dire il sindaco Maurizio Rasero commentando l'iniziativa. (ANSA).