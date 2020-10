Covid: 4 novembre,nessuna cerimonia in provincia Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 OTT - Nessuna celebrazione il 4 novembre, festa delle Forze Armate, in provincia di Alessandria.

La conferma arriva oggi dalla riunione, in videoconferenza, del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto Iginio Olita per fare il punto sull'attività sulle norme anti-Covid.

I controlli intensificati nel fine settimana proseguiranno nei prossimi giorni dopo l'intensificazione dei controlli nel fine settimana sul rispetto delle norme di contenimento.

Positivo il riscontro dei giorni scorsi - è il bilancio fatto dalle forze dell'ordine - la maggioranza dei cittadini e dei gestori dei pubblici esercizi è stata rispettosa delle regole anti-contagio. (ANSA).