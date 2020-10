Bar Torino rispettano Dpcm, 'ma è mazzata definitiva'

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - "Così si chiude una città, così per noi è la mazzata definitiva". Lo dicono i gestori del Caffè Vittorio, storica caffetteria del centro di Torino, abbassando le saracinesche del locale.

Alle 18 in punto i tanti locali che fanno da cornice a piazza Vittorio Veneto, da sempre luogo di ritrovo per un caffè o un aperitivo, ritirano sedie e tavolini e spengono le luci, in ossequio a quanto disposto dall'ultimo Dpcm. Ma non manca la rabbia: "Non sappiamo più cosa pensare o cosa dire, ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni", commentano mentre ripiegano i tendoni e incatenano le sedie. Anche il vicino Mc Donald's di via Sant'Ottavio, che aggrega i più giovani, lascia fuori dalla porta dei ragazzi, costretti a ripiegare verso i muretti di Palazzo Nuovo. (ANSA).