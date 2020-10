Verona, Juric: "Peccato non avere retto fino alla fine"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Non abbiamo retto come volevamo, non avevamo l'energia giusta, i ragazzi sono andati oltre le loro possibilità per difendere il risultato. Se fossimo riusciti a tenere di più, probabilmente avremmo fatto meglio. Ho in squadra dei ragazzi del 2000 e del 2001, con un grande spirito, stanno facendo benissimo". Così Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio con la Juventus.

"Kalinic oggi ha fatto bene, ha tenuto il pallone, si è comportato da giocatore vero, è ancora lontano dalla forma migliore, ma ci protrà aiutare molto - aggiunge -. Mi dispiace per l'infortunio di Favilli, che è rimasto in campo troppo poco". (ANSA).