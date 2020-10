Dpcm: Appendino, accompagnare chiusure con tutele forti

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "Le chiusure di attività, come le palestre, o il limite orario per i ristoranti, devono essere accompagnate da tutele forti soprattutto in questo momento alla luce del fatto che siamo nella seconda ondata". Lo ha detto a 'Il caffè della domenica' di Radio24 la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

A proposito dei ristoranti e dei locali Appendino ha ricordato che queste attività hanno già sofferto per il fatto che con lo smartworking hanno perso sostanzialmente i pranzi. "L'eventuale chiusura - ha ribadito - deve essere accompagnata da un sostegno economico immediato o rischiamo che queste attività non riaprano più. Io penso che il Governo, come è giusto che sia, stia valutando tutte le strade necessarie affinché si intervenga dove necessario ma con il minor impatto economico possibile". (ANSA).