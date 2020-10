Covid: Piemonte, 2.287 nuovi positivi

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Sono tornati sopra quota duemila in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid. Oggi ce ne sono stati 2.287, il numero più alto dall'inizio della seconda fase dell'epidemia.

Dei nuovi casi, 1.028 (il 45%) sono asintomatici. 360 sono considerati di origine scolastica, mentre 193 sono avvenuti nelle Rsa. Crescono anche i ricoverati sia in terapia intensiva (+6) che in terapia non intensiva (+118).

I decessi comunicati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte sono undici, due dei quali avvenuti oggi. Il totale è ora 4.259.

I tamponi processati oggi sono stati 12.657 per un totale di 944.133. (ANSA).