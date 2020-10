Pastore abbandona due maiali a 2 mila metri, denunciato

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 24 OTT - Per avere abbandonato due maiali a 2 mila metri un allevatore è stato denunciato alla Procura dalla Polizia provinciale del Vco.

L'uomo era già sceso dall'alpe con la sua mandria a settembre, ma aveva lasciato liberi al Pian dul Scric, all'Alpe Veglia, in Valle Divedro, due maiali. Gli animali erano stati lasciati senza cibo e col rischio di rimanere vittime di improvvisi cambiamenti climatici come poi accaduto poiché nella prima decade di ottobre è nevicato.

Uno dei due maiali è stato rinvenuto morto, l'altro è stato sequestrato. Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell'Asl. L'allevatore dovrà rispondere di abbandono e maltrattamenti di animali e di abbandono di rifiuto di origine animale sul suolo per il maiale rinvenuto morto vicino ad un corso d'acqua. (ANSA).