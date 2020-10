Meteo: ottobrata con 20 gradi, ma lunedì sarà piovoso

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - L'ottobrata meteorologica ha coinvolto anche il Piemonte: pieno sole quasi ovunque e massime vicine a 20 gradi in pianura e bassa collina. La rete delle stazioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 19.4 gradi a Venaria Reale (Torino), 19 nel centro di Torino, 18.7 a Bra (Cuneo). L'anticiclone resisterà per buona parte di domenica 25 ottobre, con nebbie mattutine in pianura, ma in serata torneranno le nuvole e qualche pioggia. Lunedì è prevista una giornata piovosa, soprattutto sul nord del Piemonte, tra le province di Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, sul'Appennino e sulle Alpi Liguri e Marittime, Quota neve a 1800-2000 metri - prevede Arpa - 1600 sul nord del Piemonte.

Martedì il tempo tornerà a essere soleggiato su quasi tutta la regione. (ANSA).