Covid: Appendino in zone movida, stretta Torino funziona

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha voluto rendersi conto di persona di come la città abbia reagito alla prima serata di ordinanza per limitare gli assembramenti da movida. Ieri sera è passata "a vedere la situazione delle piazze - spiega su Facebook - che prevedono un contenimento degli accessi durante questo weekend". Misure che riguardano la zona di piazza Santa Giulia, via Matteo Pescatore e via Montanaro. "Lasciatemi innanzitutto ringraziare le forze dell'ordine e la polizia municipale - scrive - per il grande lavoro che stanno facendo e tutte le cittadine e i cittadini che comprendono e rispettano le disposizioni. Sappiamo che si tratta di restrizioni e nessuno le dispone volentieri. Purtroppo, però, sono necessarie per il contenimento del contagio. I numeri li stiamo vedendo tutti e, ancora una volta, dobbiamo lavorare insieme per frenare questo andamento". (ANSA).