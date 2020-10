Cede pavimento, donna precipita nella tomba di famiglia

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Una donna di 72 anni è rimasta ferita oggi pomeriggio al cimitero cadendo in una tomba. È successo a Ozegna (Torino). La donna stava pulendo il pavimento in vetro di una tomba di famiglia quando la base ha ceduto di schianto. Il marito, nel tentativo di afferrarla, è rimasto lievemente ferito al volto. Entrambi sono stati medicati all'ospedale di Cuorgnè. Per recuperare la donna dentro caduta in un buco di circa tre metri nel sottosuolo della tomba, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castellamonte. (ANSA).