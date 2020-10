Vino: 'Vendemmia a Torino' si fa in tre, 100 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Tre manifestazioni in una, per fare conoscere il vino della provincia di Torino (e non solo) e per aiutare i locali nelle difficoltà portate dalla seconda ondata del Covid. Con questi propositi prende prende il via domani, e si snoderà fino al 5 novembre, 'Vendemmia a Torino - Grapes in town', saldata con 'Portici DiVini' e 'Torino Wine Week'. Un centinaio di appuntamenti, alcuni in presenza altri on line, da degustazioni e aperitivi ai webinar, dalle visite in cantina alle masterclass.

Il programma e gli obiettivi della triplice manifestazione sono stati illustrati oggi, in videoconferenza, da Paola Casagrande, direttore Coordinamento e Politiche Fondi Europei della Regione Piemonte, Alberto Sacco, assessore al Commercio della Città di Torino, e Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino. Un'app, attiva da sabato 24 ottobre, guiderà gli appassionati al programma e agli aggiornamenti della rassegna, che "si svolgerà in totale e sicurezza e nel più assoluto rispetto delle norme anti-Covid. - ha sottolineato Sacco - E' un evento di promozione del territorio che l'anno scorso ha avuto 45 mila visitatori. Questa volta le prospettive sono diverse ma era giusto riproporla anche per dare un aiuto ai locali e alle loro attività, una boccata d'ossigeno in questo periodo così difficile". Organizzarla ugualmente "è stato uno sforzo straordinario - ha spiegato Bolatto - le regole sono cambiate in corsa e per alcuni produttori la vendemmia è ancora in atto, ma sono stati decisi a mettersi in gioco".

La rassegna promuoverà soprattutto "le 7 doc del territorio torinese che negli ultimi hanno migliorato notevolmente la loro qualità", ha aggiunto Bolatto. Oltre agli appuntamenti del vino, la rassegna "è ricca anche di spunti storici e culturali - ha aggiunto Paola Casagrande - e tra i tanti temi il circuito dei vigneti urbani, che coinvolge Torino ed altre città italiane ed estere". (ANSA).