Serie A: Sassuolo-Torino 3-3

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Nella nebbia di Reggio Emilia spunta il primo punto in campionato del Torino, mentre il Sassuolo resta imbattuto e riduce ad un solo punto il distacco dalla capolista Milan. E' stata una gara spettacolare, in particolare dalla mezz'ora in poi della ripresa quando il Torino, avanti 3 a 1, ha subito la rimonta del Sassuolo capace di cogliere un punto insperato. Il vantaggio del Torino al 33': dalla destra pennella verso centro area Vojvoda, la palla arriva a Linetty che si trova da solo nell'area piccola e segna senza problemi. Nella ripresa, il pari del Sassuolo al 26', dalla destra cross di Muldur, anticipa tutti Djuricic con un delizioso colpo di tacco che vale l'1 a 1. Ma il Toro non ci sta ed immediata la reazione con Belotti che di forza vince un duello con Chriches e batte Consigli. In rapida successione la terza rete dei granata: azione in velocità che parte in mezzo al campo, Belotti apre per Lukic che fredda con un preciso rasoterra Consigli. Gara che sembra chiusa e invece il Sassuolo in due minuti trova il pari prima con Chiriches con una prodezza balistica a fuori area e con un colpo di testa d Caputo: 3 a 3. (ANSA).