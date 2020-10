Sanità: Icardi, sistema sanitario Piemonte diventa digitale

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il Piemonte impara dall'emergenza Covid e accelera sul digitale: l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha presentato oggi il nuovo portale www.salutepiemonte.it grazie al quale i cittadini potranno interagire in via telematica con il sistema sanitario. Saranno così accessibili in digitale ricette mediche, prenotazioni, referti, e in generale tutti i servizi che possono attualmente essere svolti tramite call center.

"Stiamo affrontando - ha rimarcato Icardi - una emergenza sanitaria senza precedenti, nella quale i servizi digitali possono essere di grande aiuto. Qualche settimana fa abbiamo sdoganato la telemedicina, ora presentiamo il sito www.salutepiemonte.it, unico punto di accesso per tutti i servizi sanitari. Dal sito si potrà scegliere il medico di base, pagare i ticket, visualizzare e stampare le ricette mediche, anche delegando una persona di fiducia a usare il servizio online per proprio conto".

"E' un cambiamento davvero importante - ha aggiunto Icardi - e un grande sforzo che abbiamo voluto fare. L'approccio è del tutto nuovo, lo strumento è di facile uso e credo possa aiutare davvero i cittadini. A breve partirà una campagna di informazione per far conoscere la novità. Se verrà massicciamente usato, questo strumento potrà farci compiere una svolta, aiutandoci anche a evitare assembramenti".

Il nuovo sito è stato illustrato da Icardi con il direttore della Sanità regionale, Fabio Aimar, il direttore generale del Csi, Pietro Pacini, e il responsabile del Controllo di gestione della Direzione Sanità, Antonino Ruggeri. (ANSA).