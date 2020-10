Morto Giusi la Ganga, per vent'anni parlamentare Psi

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Giusi La Ganga, storico esponente e dirigente del Partito Socialista passato al Pd negli anni più recenti, è morto questa notte. Aveva 72 anni. Parlamentare per quattro legislature, è stato il luogotenente di Bettino Craxi nel capoluogo piemontese. Responsabile degli Enti locali del partito e capogruppo alla Camera sul finire della Prima Repubblica, dopo il coinvolgimento in Tangentopoli aderì alla Margherita e, poi al Pd, di cui è stato Consigliere comunale nella precedente amministrazione guidata da Piero Fassino.

Il Pd, con una nota su Facebbok, "si stringe attorno alla famiglia La Ganga per la scomparsa del caro Giusi". "Lo ricordiamo con affetto - si legge ancora - per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel Pd e nelle istituzioni". (ANSA).