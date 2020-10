Immobiliare: Building, 80 mln in Piemonte Liguria Lombardia

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il gruppo Building dà il via a 12 nuovi cantieri tra Piemonte, Liguria e Lombardia entro il 2022 con un piano di investimenti per 80 milioni di euro. Il punto sui progetti è stato fatto in occasione dell'inaugurazione a Torino di Domus Lascaris, rivisitazione di un palazzo razionalista degli anni Cinquanta a due passi da piazza Solferino, firmato dallo studio Boffa, Petrone & Partners. Alla cerimonia è seguita la pedonalizzazione di via Dellala, adiacente a Domus Lascaris.

Building ha presentato anche il cantiere di Uptown Torino, riconversione della struttura dell'ordine La Salle di Villa San Giuseppe, che dal 1972 ospita studenti universitari: un'esclusiva e moderna terrazza su Torino, inserita nel contesto della precollina, alle spalle della Gran Madre. Uptown Torino è accomunato a Domus Lascaris dallo stile architettonico e dall'attenzione posta alla sostenibilità e al green. I lavori, iniziati nell'estate 2020, porteranno alla realizzazione di un edificio residenziale di 4 piani fuori terra, con servizi in cohousing per gli inquilini (tra cui una social area con cucina e una BBQ area), giardini privati e un orto condominiale, oltre a un campo da calcetto, uno da padel e la palestra con area fitness e percorso sensoriale.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto, con l'inaugurazione di Domus Lascaris, un traguardo importante. Siamo da sempre impegnati nella salvaguardia e nel recupero dell'esistente: non solo per creare nuovo indotto, ma anche e soprattutto per restituire alla comunità un'architettura orientata dai valori dell'innovazione, della sostenibilità e dell'esaltazione dell'arte" commenta Piero Boffa, presidente del Gruppo Building.

(ANSA).