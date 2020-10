Covid: oltre 2mila contagi, Piemonte introduce coprifuoco

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Via libera al coprifuoco notturno anche in Piemonte. La decisione è stata presa nell'incontro del presidente della Regione Alberto Cirio con le istituzioni e le associazioni di categoria che si è tenuto oggi pomeriggio.

Il coprifuoco, dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si apprende, verrà introdotto a partire da lunedì 26 ottobre.

Nuovo forte incremento dei contagi da Coronavirus in Piemonte: oggi è di 2032 casi, dopo l'esito di 12.665 tamponi.

Cresce la pressione sugli ospedali: +5 ricoveri in terapia intensiva (il totale è di 85),+ 136 negli altri reparti. (1362) L'unità di crisi della Regione riporta anche il dato di 9 morti, che porta il totale a 4236 vittime dall'inizio della pandemia.

I nuovi guariti sono 107, mentre 1187 pazienti sono considerati "in via di guarigione". Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016 (ANSA).