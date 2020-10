Arte: al via Paratissima, massima attenzione alla sicurezza

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Prima 'fermata' per Paratissima, la storica fiera d'arte contemporanea emergente di Torino. Si parte con la Nice & Fair - Contemporary Visions, dedicata alle arti visive nei suggestivi locali dell'ARTiglieria, in piazzetta Accademia Militare: cinque mostre collettive con 80 artisti fino al primo novembre. Tutto all'insegna della massima sicurezza: 200 ingressi all'ora con prenotazione obbligatoria e biglietto online, nessuna opera interattiva per evitare il contatto, acquisti delle opere sul sito.

Si presenta con un nuovo format espositivo più flessibile per artisti indipendenti e gallerie d'arte: anziché 5 giorni concentrati in una sola settimana, durante l'Art Week di Torino, estende quest'anno la sua durata su circa due mesi, fino all'8 dicembre. In tutto 257 artisti, in flessione rispetto ai 350 dell'anno scorso a causa dei minori spazi a disposizione per ragioni di sicurezza.

La Nice & Fair - Contemporary Visions offre 5 mostre collettive sono curate dagli 11 allievi del corso per curatori Nice - New Independent Curatorial Experience; 8 progetti individuali di 30 artisti indipendenti per Ics - Independent Curated Spaces e 4 progetti espositivi collaterali: L'Immortalità, la personale di Lorenzo Puglisi, a cura di Luca Beatrice; Scorie Microcosmiche di Eleonora Gugliotta, che ridisegna con i suoi fili scultorei gli spazi abbandonati dell'ARTiglieria; Think Big! The Oversize Artwork Project con 6 progetti installativi "fuori misura" site specific; Astrazione 1X5, un confronto tra 5 autori legati alla dinamica di forme astratte, proposto dall'associazione Juliet.

Poi, le altre tre fermate: dal 6 all'8 novembre G@P - Galleries at Paratissima; dal 13 al 22 novembre Rebirthing - Art to restart e dal 27 novembre all'8 dicembre Ph.ocus - About photography. (ANSA).