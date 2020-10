Andy Warhol Super Pop, 70 opere a Stupinigi

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Apre domani alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra 'Andy Warhol è Super Pop': oltre settanta opere ufficiali, fotografie, serigrafie, litografie, stampe, acetati, ricostruzioni fedeli degli ambienti e dei prodotti che l'artista amava e da cui traeva ispirazione. Sarà ricreata l'atmosfera dello studio ed esposta la copia esatta dello storico divano rosso della Factory, dove Warhol produceva la maggior parte del lavoro e suo quartier generale. Ogni visitatore potrà sentirsi una star degli anni Sessanta alla corte dell'artista del momento, scattandosi un selfie ricordo.

L'esposizione, dedicata a uno degli artisti simbolo del XX secolo, è organizzata da Next Exhibition e Ono Arte, con il patrocinio di Città Metropolitana Torino. Sarà aperta fino al 31 gennaio 2021.

Dopo un primo tuffo nell'atmosfera degli anni '50/60, si ripercorre la storia di Warhol, da grafico pubblicitario ad artista di successo, con opere iconografiche, come Marylin Monroe, the Self Portrait, Cow e Campbell's soup. In mostra gli acetati e le lastre serigrafiche da cui prendevano vita le sue stampe e l'esposizione della collezione di scatti del fotografo statunitense Fred W. McDarrah che ha immortalato l'artista per oltre trent'anni. Una delle opere più iconiche di Warhol sono sicuramente le Silver Clouds, la cui replica sarà presente nel percorso espositivo. Un'installazione composta da palloncini che fluttuano a mezz'aria e circondano il visitatore, creata per la prima volta nel 1966 alla Leo Castelli Gallery, dove McDarrah ha documentato il processo di allestimento. (ANSA).