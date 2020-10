Pininfarina lancia concorso, il design del nuovo mondo

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Pininfarina lancia per i suoi 90 anni un concorso internazionale di design che sfida gli studenti di tutto il mondo a creare qualcosa che esprima i loro sogni per il futuro: "Design Reset: New Dreams for a New World". "Siamo particolarmente interessati - spiega il chief creative officer Kevin Rice - ad avviare una discussione mondiale sul modo di progettare per il futuro, per questo abbiamo invitato alcune prestigiose scuole di design in tutto il mondo a partecipare ad un concorso che affronti la questione. Vogliamo lanciare questa sfida ai migliori futuri designer e quindi indirizzare la competizione solo verso gli studenti che sono già attivi nelle migliori accademie di design, piuttosto che puntare ad un approccio globale sui Social Media".

Il concorso è gratuito per chiunque abbia più di 18 anni e frequenti alcune università di architettura, scuole e istituti di design e accademie di belle arti indicate. La giuria sarà presieduta da Kevin Rice. Il vincitore sarà selezionato per ogni area (Individual Mobility, Social Mobility, Spaces) in base all'originalità dell'idea e a quanto sia visivamente accattivante l'esperienza. Inoltre, verrà presa in considerazione la praticità del design da realizzare. Il vincitore di ogni categoria, selezionato da una lista di finalisti, si aggiudicherà uno stage di 6 mesi presso gli studi di design Pininfarina di Torino, Miami o Shanghai. Uno Special Chairman Award andrà al lavoro che riserva un'attenzione particolare ai valori del design Pininfarina. Il DesignWanted Special Award andrà al progetto con la migliore visione architettonica, che sarà premiato con la pubblicazione sul magazine internazionale di architettura e design designwanted.com. La cerimonia di premiazione si terrà a Torino entro maggio 2021. (ANSA).