Nuova mostra in Arca, presentata 'Vercelli medievale'

(ANSA) - VERCELLI, 22 OTT - Si intitola 'I segreti della Vercelli Medievale' la mostra che Comune e Arcidiocesi allestiranno dal 31 ottobre al 6 gennaio 2021 nell'Arca di San Marco, sede in passato di mostre con i capolavori Guggenheim, e nel 2019 con la Magna Charta. L'evento è stato presentato oggi dal sindaco Andrea Corsaro e del direttore dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi, Daniele De Luca: in esposizione 40 reperti che raccontano la città e il territorio nel periodo medievale, andando a ripercorrere alcuni momenti fondamentali per la storia di Vercelli dal IX al XIV secolo.

Tra i tesori esposti, anche il Vercelli Book, documento linguistico del X secolo preziosissimo perché rappresenta uno dei più antichi testi scritti in antico inglese esistenti al mondo. Inoltre saranno a disposizione del pubblico editti, codici e diplomi imperiali. L'inaugurazione è prevista il 30 ottobre su prenotazione, modalità con cui si svolgerà l'intero evento. "La mostra potrebbe stonare con il periodo che stiamo vivendo legato alla pandemia, e con l'esigenza di rigore - ha detto Corsaro durante la presentazione - ma c'è la necessità di andare avanti, cercando di svolgere azioni che un'amministrazione è tenuta a compiere".

Ad accompagnare i visitatori nel percorso espositivo ci saranno alcuni videoclip di Alessandro Barbero. (ANSA).