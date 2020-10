Galup lancia panettone a ingredienti tracciabili

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Galup, azienda dolciaria con quasi cento anni di esperienza, lancia il panettone a ingredienti tracciabili e di filiera certificata ISO 22005, fatto con "latte e burro di filiera corta e certificata Inalpi, zucchero di Italia Zuccheri, uova e farina". Anche ciliegie e arance candite saranno di origine italiana, le nocciole saranno marchiate Piemonte Igp, le mandorle arriveranno da Avola. Come pure saranno made in Italy lo zucchero a velo, l'amido e la farina di riso, il sale e l'olio usati per l'impasto.

"Il panettone con ingredienti di filiera Gran Galup - spiega l'azienda - diventa un modo per raccontare i nostri valori, confermando l'attenzione verso un consumatore che si sofferma sempre più sulla qualità degli ingredienti e al quale è doveroso fornire tutte le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente cosa portare in tavola". (ANSA).