Covid: Jojob, carpooling supporto a trasporto pubblico

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Il carpooling può essere una soluzione per integrare il trasporto pubblico locale, diminuendo l'affollamento e quindi il rischio di contagio in un momento critico per l'emergenza sanitaria. È quanto si legge in una lettera che Gerard Albertengo, ceo e founder di Jojob, servizio che offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità, ha scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"L'attuale situazione del trasporto pubblico - scrive Jojob - impone a chiunque abbia soluzioni alternative capaci di ridurre la pressione sul Tpl di mettersi a disposizione delle istituzioni, con l'obiettivo di trovare modalità alternative di mobilità e ridurre l'esposizione di cittadini nonché l'affollamento su tram, bus, treni e metro. Oltre a bici e monopattini elettrici, il cui utilizzo è stato incentivato soprattutto nelle città, è fondamentale pensare a modalità idonee anche a dipendenti e pendolari che ogni giorno coprono lunghe distanze, per far sì che possano recarsi in sicurezza nelle aziende situate nelle aree extraurbane".

Il carpooling, assente dai tavoli di discussione sulla mobilità di questi giorni, potrebbe consentire ai dipendenti di percorrere la tratta pendolare in modo più sostenibile, ma soprattutto ridurre il rischio di contagio. Proprio per i pendolari Jojob ha approntato una proposta: equipaggio di massimo due persone, sedute una davanti e una dietro e dotate di mascherine, con l'invito di sanificare con regolarità l'abitacolo e di creare equipaggi stabili nel tempo. "Per far sì che il carpooling sia visto come un'alternativa valida, c'è però bisogno di un indirizzo chiaro da parte del Governo", chiede JoJob. (ANSA).