Covid, 11 decessi e 1.550 contagi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Sono undici i decessi di persone positive al Coronavirus e 1.550 i nuovi contagi in Piemonte, che si conferma la seconda regione più colpita dopo la Lombardia in questa seconda fase della epidemia. Il 52% dei nuovi contagi è asintomatico. In calo i tamponi, sono 11.565 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoverati: sono 79 quelli in terapia intensiva (+5), 1.226 non in terapia intensiva (+115).

Dall'inizio dell'emergenza, in Piemonte ci sono stati 4.227 decessi, 49.668 i contagi e 29.708 i guariti, con altri 953 pazienti in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.475. (ANSA).