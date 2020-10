Asti verso il coprifuoco dal fine settimana

(ANSA) - ASTI, 22 OTT - Il sindaco Maurizio Rasero avrebbe intenzione di "chiudere" a scopo precauzionale Asti da mezzanotte alle cinque del mattino. A riferirlo fonti della maggioranza dopo una riunione durata tutta la notte.

Il coprifuoco potrebbe scattare già da questo fine settimana.

Nuovi confronti in merito sono previsti in giornata tra lo stesso sindaco, il prefetto Alfonso Terribile e il questore Sebastiano Salvo.

L'orario individuato per la maggioranza, spiegano le stesse fonti della maggioranza, "non danneggia nessuno e permette di non avere persone in giro". Previsti anche dieci minuti di tolleranza, per cui il coprifuoco scatterebbe a mezzanotte e dieci e finirebbe alle 4.50. (ANSA).