Covid: quasi 1.800 casi, Piemonte più colpito dopo Lombardia

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus in Piemonte, che si conferma la regione più colpita dal virus in questa seconda fase della pandemia dopo la Lombardia. Sono 1799 quelli comunicati nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale, che registra anche sette decessi.

Gli asintomatici sono il 54%. I tamponi effettuati sono però 13.621, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza.

I ricoverati in terapia intensiva sono 74, 12 in più rispetto a ieri, quelli non in terapia intensiva sono 1111(+74 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.250, u nuovi guariti sono 171.

Dall'inizio della pandemia, il Piemonte registra dunque 4.216 decessi, 48.118 contagi e 29.613 guariti. (ANSA).