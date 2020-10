Covid: Cirio, fiorai saranno esentati da chiusura weekend

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - La Regione Piemonte esenterà i fiorai dalla chiusura obbligatoria nei fine settimana decisa ieri per i centri commerciali non alimentari dal governatore Alberto Cirio per abbassare i contagi del Covid-19. La decisione, ha spiegato oggi lo stesso Cirio, è stata presa in vista delle imminenti festività di Ognissanti e della contigua celebrazione dei morti.

"Abbiamo difeso cio che conta - ha affermato il governatore - ovvero il lavoro e la scuola. Ma sopra c'è la vita, prioritaria su tutto". (ANSA).