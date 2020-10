Metro, sì a progetto fattibilità parcheggio Bengasi

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - E' stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale di Torino il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio di interscambio con la linea 1 della metropolitana in piazza Bengasi, opera inserita dal Mit tra gli interventi prioritari al fine del riparto delle risorse per il trasporto pubblico di massa. L'importo dei lavori è stimato in 19 milioni e 998 mila euro e sono previste anche l'intera riqualificazione della piazza, dove potrà tornare anche il mercato, e la riorganizzazione della viabilità.

Il progetto prevede un parcheggio sotterraneo di due piani con 639 posti auto, in parte per gli abbonati alla metropolitana in parte per la sosta a rotazione, con un collegamento diretto al mezzanino della fermata della metro. "Con la realizzazione della stazione metropolitana di capolinea - evidenzia la Giunta -, piazza Bengasi diverrà la nuova porta di accesso sud alla città, importante nodo di interscambio tra il sistema di trasporto pubblico e quello privato". (ANSA).