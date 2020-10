Fca: Nuova Panda compie 40 anni, è l'auto dei record

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - La Nuova Panda celebra i primi 40 anni e per l'occasione si rinnova e amplia la famiglia con la Nuova Panda Sport, modello per i più giovani e dinamici Inoltre, ora la gamma si declina in cinque allestimenti: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross, con trazione 4x4. E' l'unica city-car del segmento a essere ibrida, benzina, metano e gpl.

"Dal 1980 a oggi l'iconica city-car Fiat - spiega Luca Napolitano, responsabile brand Fiat, Lancia & Abarth per l'Emea - ha saputo conquistare il cuore di tutti, diventando l'auto dei record: la più venduta in assoluto in Italia da otto anni consecutivi e leader, insieme con la 500, del mercato delle city car in Europa con oltre 375 mila auto vendute ogni anno. A questo successo hanno contribuito le tante serie speciali che sono state lanciate in questi anni per esplorare territori inusuali per una city-car. Tra le più recenti ricordiamo la Panda Waze nel 2018 e le Panda Wind e Panda Trussardi nel 2019, grazie alle quali la city-car più venduta d'Europa è stata definita 'la più Social' e 'la Luxury Panda'".

La Nuova Panda si conferma poi l'unica city-car del segmento a vantare un'offerta completa anche in termini di trazioni (4x2 e 4x4). Ordinabile da domani presso tutte le concessionarie Fiat, la gamma della Nuova Panda partirà dal prezzo promozionale di 8.200 euro grazie agli incentivi statali, in caso di rottamazione, e in abbinamento allo specifico finanziamento realizzato in collaborazione con Fca Bank. (ANSA).