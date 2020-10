Farnesina seleziona Cirko Vertigo tra iniziative spettacoli

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - C'è un po' di Piemonte nel progetto 'Vivere all'italiana sul palcoscenico'. 'Gelsomina Dreams', scritto e diretto da Caterina Mochi Sismondi e prodotto da Fondazione Cirko Vertigo, è stato infatti selezionato dal ministero degli Affari Esteri fra le 20 produzioni inedite che entreranno a far parte dell'iniziativa che punta a sostenere la ripresa delle produzioni italiane del settore dello spettacolo dal vivo dopo il periodo di interruzione causato dall'emergenza Covid-19 e a promuoverne il rilancio sui mercati internazionali.

'Gelsomina Dreams' è in particolare l'unico progetto, fra quelli scelti, che utilizza il linguaggio del circo contemporaneo insieme a quello del teatro, della danza e della musica dal vivo.

"Abbiamo bisogno di storie come questa - sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio - perché quando l'emergenza sarà finita la storia si incaricherà di tornare sui suoi passi per premiare se possibile per la seconda volta l'ardimento di artisti, attori, cantanti, ballerini che non si sono arresi neppure di fronte alla pandemia. L'esperienza di Cirko Vertigo racconta come il futuro che oggi appare incerto si può trasformare in una promessa". (ANSA).