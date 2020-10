Dpcm: nel tardo pomeriggio decisioni Torino e Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Oggi pomeriggio, alle 18.30, nel corso di una videoconferenza stampa, il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino, "comunicheranno le decisioni in merito all'attuazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 contenute nel Dpcm, assunte questa mattina dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica". L'appuntamento è segnalato in una nota. Attesa una nuova ordinanza regionale.