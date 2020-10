Covid: Csi Piemonte, nessuna interruzione della piattaforma

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - La piattaforma Covid gestita dal Csi Piemonte "non ha fatto registrare interruzioni di servizio di alcun tipo nel recente periodo, fatto salva una breve manutenzione programmata, assolutamente normale e di routine dalle ore 19 alle ore 19.30 di sabato 17 ottobre, della quale abbiamo informato preventivamente tutti gli utenti del servizio". E' la precisazione di Pietro Pacini, direttore generale del consorzio per il sistema informativo.

"Affermare il contrario - prosegue Pacini - lede pertanto l'immagine non solo del CSI Piemonte, ma anche dei tanti colleghi che da febbraio scorso hanno lavorato e lavorano al servizio della sanità piemontese e dell'Unità di Crisi, senza limiti di orario, per sostenerli nella lotta alla pandemia attraverso una delle piattaforme più all'avanguardia che abbiamo in Italia in questo momento. Tanto efficace - aggiunge il direttore generale del Csi - da essere stata recentemente pubblicata sul portale nazionale del software della PA italiana 'Developers Italia' e messa a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche".

Ogni giorno - ricorda Pacini - si registrano sulla piattaforma Csi "fino a 600 mila accessi, 50 mila all'ora nei periodi di massimo traffico, con credenziali d'accesso a oltre 12mila utenti fra operatori delle aziende sanitarie e dei laboratori, medici di base e pediatri e sindaci piemontesi. Si prevede inoltre che solamente a ottobre si arriverà all'inserimento di oltre 250mila referti diagnostici".

"Infine - conclude Pacini - è bene ricordare come la piattaforma Covid sia costantemente migliorata nelle proprie logiche di funzionamento e aggiornata con nuove soluzioni (scuole, tamponi veloci, …), e possa contare all'interno del CSI di un'organizzazione e di un gruppo di lavoro dedicato ed estremamente esperto, incaricato di tutti gli aspetti che garantiscono il corretto funzionamento della macchina: dagli sviluppi all'assistenza, dal data management al monitoraggio preventivo e alla diagnostica". (ANSA).