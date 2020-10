Champions: Chiesa 'esordio fantastico, volevamo vittoria'

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Mi sono messo a disposizione del mister, ho fatto quello che mi ha chiesto: l'esordio in Champions è stato fantastico, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore". Federico Chiesa commenta così, ai microfoni di Sky Sport., il successo della Juventus per 2-0 sulla Dynamo Kiev.

"Stasera volevamo la vittoria per partire alla grande, abbiamo dato tutto per riuscire a uscire da questo campo difficile con una vittoria - ha aggiunto l'ex viola - e abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale, alla Juve ci sono tante aspettative e noi dobbiamo vincere ogni volta che scendiamo in campo".

I complimenti a Chiesa arrivano anche dal match winner Alvaro Morata: "E' forte, così come Kulusevski, e hanno entrambi un futuro pazzesco" ha detto lo spagnolo, al ritorno in Champions con la Juve. "E' bello giocare la coppa con questa maglia, è una bella emozione - ha aggiunto l'ex Atletico Madrid - e ogni anno c'è la possibilità di vincerla: noi vogliamo arrivare fino alla fine e per quello lottiamo, oggi abbiamo conquistato tre punti importanti contro una squadra difficile". (ANSA).