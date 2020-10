Scuola: Fondazione Crt, riaperte iscrizioni progetto Diderot

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Per agevolare gli insegnanti, Fondazione Crt ha riaperto fino al 26 ottobre le iscrizioni sul portale www.fondazionecrt.it alla nuova edizione del progetto Diderot per le scuole, quest'anno anche in modalità digital. Il progetto Diderot offre agli studenti piemontesi e valdostani dai 6 ai 19 anni l'opportunità di approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative e avvicinarsi in modo creativo a discipline non inserite nei programmi scolastici. Per far fronte all'incertezza legata alla situazione sanitaria nazionale, tutte le 16 linee didattiche del Diderot sono ideate e strutturate per garantire comunque l'offerta formativa on line.

Nella sola giornata del Click Day sono pervenute oltre 82.500 iscrizioni su 86.000 disponibili. (ANSA).