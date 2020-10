Musica: Another world, a Vercelli il 23esimo Viotti Festival

(ANSA) - VERCELLI, 19 OTT - "Another world", un mondo diverso con cui tutti ci troviamo a confrontarci in questo periodo. La Camerata Ducale ha scelto questo slogan per presentare la 23esima edizione del Viotti Festival, la stagione di concerti al Teatro Civico di Vercelli che prende il nome dal celebre compositore di origine vercellese, Giovan Battista Viotti: il cuore del cartellone sono 12 concerti in abbonamento con solisti di fama internazionale, da Giovanni Sollima a Ramin Bahrami, da Emmanuel Tjeknavorian al solista e direttore musicale del festival Guido Rimonda.

A corollario della stagione sono previsti quattro concerti della Camerata Ducale Junior e la mini rassegna Green Ties dedicata ai giovani. Per questioni legate alla pandemia, la capienza del Civico è stata ridotta e i concerti si terranno in doppio turno con 200 posti ciascuno, alle 18 e 21. La presentazione al pubblico della stagione avverrà sabato 24 ottobre nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Vercelli. "Non accettiamo di rassegnarci e fermarci: questo è il compito della cultura", ha detto il direttore artistico della Ducale, Cristina Canziani. Presenti al lancio della stagione il sindaco Andrea Corsaro e il presidente della Fondazione Carisver, Aldo Casalini. (ANSA).