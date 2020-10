Masters of Magic World, magia a Torino per notte Halloween

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - La notte di Halloween a Torino sarà magica. Sarà un viaggio nel mondo dell'illusione. Star mondiali della magia si avvicenderanno dalle 16 in diretta streaming presentando i loro più stupefacenti segreti.

Il Museo Nazionale del Cinema sarà protagonista sia come studio da cui partiranno i filmati, sia come simbolo di Torino Città del Cinema 2020. Continua così il cammino iniziato a Capodanno che ha consacrato, ai piedi della Mole, l'unione dell'arte magica e dell'arte cinematografica. Nel corso dei diversi eventi che si succederanno durante la giornata, gli artisti sveleranno come la nostra mente sia capace di meraviglie straordinarie, ci mostreranno come memorizzare l'intera divina commedia, ci stupiranno con i più affascinanti prestigi di Close up e insegneranno, in una speciale scuola di magia, i segreti dell'eco-magia, dove l'arte del riciclo diventa protagonista.

Ci sarà poi un Gran Galà con artisti in collegamento da tutto il mondo, con uno speciale spettacolo interattivo, dove i prestigi accadranno realmente nelle mani degli spettatori comodamente seduti a casa propria. Una diretta speciale che culminerà con il gioco di carte più grande del mondo: una previsione impossibile si rivelerà sulla cupola della Mole Antonelliana. La regia è di Alessandro Marrazzo, uno dei più famosi registi e show designer d'Europa. (ANSA).