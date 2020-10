Masters of Magic World, 100 artisti e 100 ore no stop show

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Più di 10.000 maghi da tutto il mondo si ritroveranno virtualmente a Torino, per la più grande maratona di magia di sempre. Cento artisti per cento ore ininterrotte di spettacoli gratuiti, workshop, conferenze, show interattivi online - da giovedì 22 ottobre a lunedì 26 ottobre in diretta da Torino - durante i quali verranno creati, presentati e svelati i giochi di prestigio che affascineranno gli spettatori di tutto il mondo "Tutto può fermarsi nei momenti di difficoltà, anche il mondo, ma le emozioni no. Abbiamo imparato ad abbracciarci a distanza, a sorridere con gli occhi, ci siamo commossi brindando online: l'uomo ha bisogno di emozioni e chi crea emozioni, ha il dovere di dare un segnale di speranza e continuità, soprattutto in questo momento", spiega Walter Rolfo, presidente di Masters of Magic.

Il progetto United Magicians for the World ha un'importante obiettivo sociale: la raccolta fondi più grande mai realizzata nella storia della magia, per aiutare i giovani artisti in difficoltà. Negli anni i giovani artisti si sono sempre "sovvenzionati" gli studi con spettacoli itineranti o feste private, ma questo non può capitare in questo periodo e molti aspiranti artisti hanno appeso la bacchetta al chiodo. United Magicians for the World, progetto di crowdfunding, creerà delle borse di studio che permetteranno ai giovani artisti di superare il momento di crisi e poi potersi allenare per partecipare al campionato del mondo di magia nel 2022 in Canada. Ogni artista verrà intervallato da una presentazione creata su misura con lo scopo di raccontare il territorio del Piemonte e della città di Torino. (ANSA).