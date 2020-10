Covid: 60 persone in pista, chiusa discoteca a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - La polizia municipale di Torino è intervenuta sabato notte, a seguito di una segnalazione anonima sulla presunta apertura di una discoteca in violazione dei provvedimenti anti Covid, in via Nizza. In effetti, nonostante l'ingresso principale fosse chiuso, il pubblico entrava da un ingresso secondario, in una via laterale.

All'interno del locale 60 persone senza mascherina e che ballavano senza rispettare le distanze previste.

I 'civich' hanno così fatto interrompere la musica e fatto uscire i clienti. Il titolare è stato multato, mentre la discoteca è stata chiusa per cinque giorni. (ANSA).