Coronavirus in Piemonte, +933 contagi e 5 morti

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Sale a 61, con un incremento di 6 pazienti, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte. Negli altri reparti l'incremento è di 103 ricoveri, il totale arriva a 883. I nuovi casi positivi accertati sono 933 (di cui il 57% asintomatici), a fronte di 9.564 tamponi processati. Con un numero di poco superiore di test, 9721, il dato dell'Unità di crisi della Regione, ieri era di1123 contagi in più.

Ci sono stati 5 decessi, che portano il totale, dall'inizio della pandemia, a 4203. I nuovi guariti sono 71 mentre734 pazienti sono "in via di guarigione". Le persone in isolamento domiciliare sono 9.663. (ANSA).