Cirio, a confini Piemonte controllo febbre a campione

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Il Piemonte effettuerà una "azione informativa e di controllo a campione" ai varchi di frontiera con la Francia. Lo annuncia il governatore Alberto Cirio che nei giorni scorsi aveva evidenziato la necessità di sorvegliare i confini per presidiare il territorio dai casi di Coronavirus provenienti dall'estero. "La nostra protezione civile sta allestendo delle tende dove, affiancati dalla polizia, misureremo la febbre a campione a chi arriva - spiega Cirio ai microfoni di Agorà, su Rai Tre - In caso di febbre, intimeremo di recarsi all'Asl più vicina per essere preso in carco dal sistema sanitario regionale". (ANSA).