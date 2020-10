Accoltella rivale e fugge, arrestato aggressore Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - È stato identificato e arrestato per tentato omicidio l'uomo che venerdì notte ha accoltellato un cittadino di origini cubane in piazza Caduti, a Moncalieri (Torino). Si tratta di un italiano di 33 anni, residente a La Loggia, che è stato rintracciato grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere della video sorveglianza.

Dopo l'accoltellamento l'aggressore si era reso irreperibile, mentre la vittima era finita all'ospedale della Molinette di Torino per una grave lesione alla milza. Il coltello è stato ritrovato nell'abitazione del 33enne. I carabinieri stanno indagando sul movente del tentato omicidio. (ANSA).