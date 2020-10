Covid: controlli dei carabinieri,multe nei mercati di Torino

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Controlli dei carabinieri nel fine settimana, in collaborazione con i Nas, sul rispetto delle norme nelle aree mercatali di Mirafiori e Pozzo Strada, a Torino. I militari dell'Arma hanno sanzionato quattro venditori ambulanti e tre avventori che non indossavano la mascherina. Chiuso per cinque giorni un venditore ambulante di panini che, in piazzale Caio Mario, risultava aperto oltre l'orario consentito. Il titolare dovrà pagare una contravvenzione di 3.200 euro. (ANSA).