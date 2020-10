Pier Luigi Loro Piana cittadino onorario di Quarona

(ANSA) - VERCELLI, 17 OTT - Pier Luigi Loro Piana, imprenditore a capo del colosso mondiale nel campo della lavorazione dei tessuti, è cittadino onorario di Quarona, paese della Valsesia (Vercelli) in cui il padre Pietro Antonio ha fondato nel 1924 la storica azienda tessile. Il conferimento della cittadinanza è avvenuto oggi da parte del sindaco Francesco Pietrasanta. Presenti alla cerimonia anche altre autorità, tra cui il presidente della Provincia e sindaco di Varallo, Eraldo Botta.

"Grazie a Pier Luigi e alla sua famiglia per tutto quello che avete fatto - ha detto il primo cittadino -; è un gesto doveroso da parte della comunità quaronese". Tra le motivazioni alla base della cittadinanza, "le doti imprenditoriali di Pier Luigi Loro Piana, che danno lustro al nostro Paese e che offrono un virtuoso esempio di operosità, intelligenza e onestà, senza trascurare il legame con il territorio quaronese al quale ha donato risorse umane ed economiche".

Oltre a questo, il fatto di essere "punto di riferimento degli industriali del Vercellese e della Valsesia" e "per le doti umane che hanno valorizzato e sostenuto il territorio valsesiano". (ANSA).