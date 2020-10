Covid: pallavolo; tre positività, rinviata partita A/2 donne

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La partita della Serie A/2 donne di pallavolo fra Exacer Montale e Barricalla Cus Torino, in programma domani, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'esistenza, nel team torinese, di "tre casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra", come riporta un comunicato della lega volley femminile. Tutto ciò "in attesa dei risultati dei tamponi eseguiti su altre atlete che registrano sintomi riconducibili al contagio". Così, sentito il parere del medico di Lega, è stato disposto il rinvio del match "al fine di evitare il propagarsi di un possibile focolaio". (ANSA).