Covid: AcquiStoria, cultura strada rinascita e rilancio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 OTT - Premiazione - condotta da Roberto Giacobbo - della 53esima edizione dell'Acqui Storia, appuntamento letterario che onora il ricordo della 'Divisione Acqui' e i caduti di Cefalonia (settembre '43). Edizione 2020 dedicata a personale sanitario, volontari e a chi ha operato nell'emergenza Covid-19. Ridotta la capienza dell'Ariston (da 400 a 199); controllo temperatura; igienizzazione mani; diretta streaming.

"La cultura rappresenta sempre, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, la strada della rinascita e del rilancio - sottolinea il sindaco Lorenzo Lucchini - Ben 168 volumi testimoniano l'importanza del Premio.

Quest'anno forse comprendiamo di più il valore degli eventi storici che entrano nella vita: oggi, pertanto, l'Acqui Storia ci insegna a sondare il passato per parlare di futuro".

Premiati: Gian Piero Brunetta (Storico-Divulgativa); Luciano Canfora (Storico-Scientifica); Mariapia De Conto (Romanzo Storico); lo storico Alessandro Barbero e Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale 'Ferruccio Parri' come 'Testimoni del Tempo'; il giornalista Rai Roberto Olla ('La Storia in TV'); il giornalista Gad Lerner (Premio alla Carriera). (ANSA).